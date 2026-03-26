Sporting Cristal, do Peru, anuncia saída do técnico brasileiro Paulo Autuori

O Sporting Cristal, que está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, anunciou na noite de quarta-feira (25) a demissão do técnico brasileiro Paulo Autuori pelos maus resultados no campeonato peruano.

Autuori conseguiu a classificação da equipe à fase de grupos da Libertadores depois de derrotar nos pênaltis o Dos de Mayo, do Paraguai, e o Carabobo, da Venezuela.

No torneio Apertura 2026, o Sporting Cristal ocupa a sexta colocação com 11 pontos, a nove dos líderes Alianza Lima e Los Chankas.

Segundo a imprensa local, o brasileiro havia se mostrado "incomodado em suas últimas declarações sobre o rendimento da equipe e insistiu na contratação de um último jogador estrangeiro".

Autuori já havia tido uma experiência anterior dirigindo o Sporting Cristal, em 2002, quando foi campeão nacional com o clube.

Nesta última passagem, experiente treinador estava no cargo desde abril de 2025.

O Cristal está no Grupo F da Libertadores, ao lado de Palmeiras, Cerro Porteño (Paraguai) e Junior Barranquilla (Colômbia).

O time peruano fará sua estreia na competição no dia 8 de abril, contra o Cerro, no Estádio Nacional de Lima.

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