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Sporting Cristal, do Peru, anuncia saída do técnico brasileiro Paulo Autuori

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Repórter
26/03/2026 13:09

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O Sporting Cristal, que está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, anunciou na noite de quarta-feira (25) a demissão do técnico brasileiro Paulo Autuori pelos maus resultados no campeonato peruano.

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Autuori conseguiu a classificação da equipe à fase de grupos da Libertadores depois de derrotar nos pênaltis o Dos de Mayo, do Paraguai, e o Carabobo, da Venezuela.

No torneio Apertura 2026, o Sporting Cristal ocupa a sexta colocação com 11 pontos, a nove dos líderes Alianza Lima e Los Chankas.

Segundo a imprensa local, o brasileiro havia se mostrado "incomodado em suas últimas declarações sobre o rendimento da equipe e insistiu na contratação de um último jogador estrangeiro".

Autuori já havia tido uma experiência anterior dirigindo o Sporting Cristal, em 2002, quando foi campeão nacional com o clube.

Nesta última passagem, experiente treinador estava no cargo desde abril de 2025.

O Cristal está no Grupo F da Libertadores, ao lado de Palmeiras, Cerro Porteño (Paraguai) e Junior Barranquilla (Colômbia). 

O time peruano fará sua estreia na competição no dia 8 de abril, contra o Cerro, no Estádio Nacional de Lima.

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cm/cl/cb/aa

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