Assine
overlay
Início Internacional
Verstappen expulsa jornalista de entrevista coletiva em Suzuka

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
26/03/2026 13:09

compartilhe

SIGA

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, expulsou um jornalista de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), antes do Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Verstappen se sentou para a entrevista, mas então disse: "Não vou falar até que ele saia", apontando para um repórter inglês do jornal The Guardian.

O jornalista perguntou se o pedido se devia a uma pergunta que ele fez na temporada passada, e o piloto da Red Bull respondeu: "Sim, saia daqui".

Por fim, o jornalista deixou a sala de imprensa e Verstappen continuou a entrevista.

Esse jornalista declarou mais tarde à AFP que o incidente se devia a uma pergunta que ele fez ao holandês após a perda do título mundial do ano passado para Lando Norris por dois pontos em dezembro, durante o GP de Abu Dhabi.

A pergunta fazia referência a uma punição que Verstappen recebeu após um incidente com o britânico George Russell no GP da Espanha, em junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

amk/pst/dam/meb/cb/jc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay