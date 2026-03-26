Irã respondeu ao plano americano e aguarda resposta

O Irã respondeu oficialmente a uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra, apresentada pelo Paquistão, país mediador, e agora aguarda uma resposta, informou nesta quinta-feira (26) uma fonte à agência iraniana Tasnim.

"A resposta do Irã ao plano de 15 pontos proposto pelos Estados Unidos foi transmitida ontem à noite (quarta-feira) por meio de intermediários, e o Irã aguarda que a outra parte se pronuncie", declarou a fonte, sem revelar mais detalhes.

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