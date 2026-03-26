Internacional

Rússia fornece informações ao Irã para 'matar americanos', diz chefe da diplomacia da UE

Publicidade
AF
AFP
AF
AFP
26/03/2026 11:11

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, acusou, nesta quinta-feira (26), a Rússia de estar fornecendo informações de inteligência ao Irã para "matar americanos" no Oriente Médio.

"Constatamos que a Rússia está ajudando o Irã em matéria de inteligência para atacar americanos, para matar americanos, e a Rússia também fornece drones ao Irã para que [este país] ataque os países vizinhos, assim como as bases militares americanas na região", declarou Kallas à imprensa.

"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine (...) devem pressionar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido", disse a alta representante de política externa do bloco.

Estado de Minas

Estado de Minas

