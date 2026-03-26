Rússia fornece informações ao Irã para 'matar americanos', diz chefe da diplomacia da UE
compartilheSIGA
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, acusou, nesta quinta-feira (26), a Rússia de estar fornecendo informações de inteligência ao Irã para "matar americanos" no Oriente Médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Constatamos que a Rússia está ajudando o Irã em matéria de inteligência para atacar americanos, para matar americanos, e a Rússia também fornece drones ao Irã para que [este país] ataque os países vizinhos, assim como as bases militares americanas na região", declarou Kallas à imprensa.
"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine (...) devem pressionar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido", disse a alta representante de política externa do bloco.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dt-sjw/bb/avl/erl/rm/fp