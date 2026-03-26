Série do filho de Pablo Escobar traz mensagem de que 'é possível mudar'

Sebastián Marroquín cresceu cercado por pistoleiros que o protegiam no ambiente violento criado por seu pai, o narcotraficante Pablo Escobar. Em uma série sobre sua própria infância, ele afirma que "é possível mudar" e seguir um caminho diferente do crime.

"Dear killer nannies: criado por assassinos", que estreia em 1º de abril na Disney+, retrata a infância de Juan Pablo Escobar, filho do traficante colombiano. O menino vivia isolado em um ambiente de luxo em Medellín, cercado por homens armados contratados pelo pai para protegê-lo.

Nos três primeiros episódios, exibidos esta semana no festival Series Mania, em Lille, na França, o personagem Juampi, de sete anos, convive com esses homens armados e começa a perceber que seu pai não é quem ele imaginava.

"Não é uma história criada para glorificar a atividade criminosa do meu pai, de forma alguma, mas para convidar outros a ver que é possível mudar e que é possível escolher um caminho diferente, apesar daquele que seus pais traçam para você", afirmou Marroquín, cujo nome de nascimento é Juan Pablo Escobar, em entrevista à AFP por videoconferência.

Marroquín descreve a produção como "uma história de redenção". Após a morte de Pablo Escobar, em 1993, pelas forças de segurança colombianas, Marroquín e sua família mudaram de identidade.

- "Situações traumáticas" -

Marroquín criticou em várias ocasiões o impacto de séries como "Narcos" e "Pablo Escobar, o patrão do mal", da Netflix, que, segundo ele, apresentam uma imagem parcialmente romantizada de seu pai e influenciam jovens que ainda desejam imitá-lo.

"Aprendi que é preciso enfrentar nossas próprias histórias, que não se trata de negá-las, mas de utilizá-las para o bem, para deixar uma mensagem clara e inequívoca à juventude", afirmou.

Marroquín também destacou que "a história do meu pai é uma história para não ser repetida, e ninguém melhor do que ele para nos mostrar o caminho que não devemos seguir".

A série, cocriada por Marroquín com Sebastián Ortega e Pablo Farina, apresenta a trajetória de um menino exposto a "muitas situações violentas e etapas da vida muito traumáticas, que seriam difíceis para qualquer pessoa, especialmente para uma criança".

Segundo Ortega, a produção retrata "a solidão e a incerteza" do protagonista e mostra "uma avalanche de emoções que vão e vêm entre o amor, a diversão e a violência, muitas vezes separadas por frações de segundo".

Os primeiros episódios incluem momentos decisivos, como a reação impulsiva do jovem ao descobrir a morte do pai.

Marroquín afirma que hoje construiu uma vida diferente. "Hoje sou um homem de paz, sou arquiteto, designer industrial, escritor, alguém que demonstrou pelo exemplo que é possível mudar e escolher um caminho diferente", declarou.

O autor também escreveu vários livros sobre Pablo Escobar e realiza conferências sobre as consequências do narcotráfico.

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