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Comércio mundial sofre as 'piores perturbações' em 80 anos, alerta OMC

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AFP
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Repórter
26/03/2026 09:15

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O sistema de comércio global está passando por suas "piores perturbações" em 80 anos, alertou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, nesta quinta-feira (26), durante a abertura da 14ª Conferência Ministerial da organização, em Yaoundé, Camarões. 

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"Esses são apenas os sintomas de transformações mais amplas que abalam a ordem internacional, criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar a repetição dos horrores da primeira metade do século XX", acrescentou. 

Durante quatro dias, os membros da OMC se reúnem para tentar revitalizar uma instituição enfraquecida por tensões geopolíticas, negociações paralisadas e crescente protecionismo. 

A guerra no Oriente Médio também representa uma séria ameaça ao comércio global.

Okonjo-Iweala apresentou um panorama bastante sombrio, afirmando que "a magnitude dos problemas que o mundo enfrenta hoje, mesmo antes do conflito do Golfo, já desestabilizou o comércio de energia, fertilizantes e produtos alimentícios". 

As conferências ministeriais da OMC geralmente são organizadas a cada dois anos. Esta é a segunda no continente africano, após a de Nairóbi em 2015.

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apo/ag/mab/pc/aa/fp

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