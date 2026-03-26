Exército dos EUA eleva idade máxima de alistamento para 42 anos

O Exército dos Estados Unidos elevou a idade máxima de alistamento de 35 para 42 anos, alinhando-se à maioria dos outros ramos das Forças Armadas.

A mudança entra em vigor em 20 de abril. As novas regras permitem que indivíduos de até 42 anos se alistem no Exército, na Guarda Nacional e na Reserva do Exército.

O Exército já havia elevado a idade de alistamento para 42 anos em 2006, durante a Guerra do Iraque, mas a reduziu para 35 anos uma década depois.

A Força Aérea e a Marinha já aceitam recrutas de até 40 anos.

Os fuzileiros navais estabeleceram o limite de idade em 28 anos, mas permitem candidatos mais velhos com autorização especial.

A idade mínima de alistamento permanece em 17 anos com consentimento dos pais, ou 18 anos.

Segundo as novas regras, o Exército também permitirá o alistamento de indivíduos com condenação relacionada à maconha.

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