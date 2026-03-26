Trump: Irã deve 'levar a sério rapidamente' as negociações para encerrar a guerra
O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que o Irã deve "levar a sério rapidamente" as conversas com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.
Os negociadores iranianos estão "implorando para chegarmos a um acordo — o que devem fazer, já que estão militarmente aniquilados", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.
"É melhor levarem as coisas a sério rapidamente, antes que seja tarde demais; porque, quando isso acontecer, NÃO HAVERÁ VOLTA, e a situação não será nada bonita!", acrescentou o presidente americano.
