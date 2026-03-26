Trump diz que EUA 'não precisam de nada da Otan'
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O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que os Estados Unidos "não precisam de nada da Otan".
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"Os países da Otam não fizeram absolutamente nada para ajudar a nação lunática, agora militarmente dizimada, do Irã", publicou em sua plataforma Truth Social.
"Os Estados Unidos não precisam de nada da Otan".
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bur-cms/fox/meb/avl/fp