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Rússia afirma que notícia do envio de drones ao Irã é 'mentira'

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AFP
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Repórter
26/03/2026 07:43

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A Rússia chamou de "mentira" a informação do jornal Financial Times segundo a qual Moscou estaria prestes a enviar drones ao Irã. 

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O governo da Rússia é um aliado próximo do Irã, mas nega ter enviado ajuda militar ao país desde que Israel e Estados Unidos começaram a atacar a República Islâmica em fevereiro.

"Há tantas mentiras propagadas pela imprensa (...) Não prestem atenção", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em resposta a uma pergunta da AFP.

Na publicação de quarta-feira, o Financial Times citou fontes dos serviços de inteligência de países ocidentais que afirmaram que a Rússia estava prestes a entregar drones ao Irã e que concluiria o envio no final de março.

Há algumas semanas, o jornal Washington Post informou que Moscou havia transferido informações de inteligência sensíveis a Teerã, incluindo a localização de navios e aviões militares americanos na região.

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bur/yad/mas/pc/fp-jc

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