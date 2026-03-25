Técnico do Suriname se diz preocupado com calor de Monterrey antes da repescagem contra a Bolívia

O técnico do Suriname, Henk ten Cate, lamentou ter que enfrentar a Bolívia sob o calor intenso de Monterrey, no México, nesta quinta-feira (26), no primeiro jogo da repescagem intercontinental que definirá uma vaga para a Copa do Mundo de 2026.

"Estou um pouco preocupado com o clima. Vamos jogar sob temperaturas que ultrapassam os 30 graus", disse Ten Cate durante uma coletiva de imprensa.

"Vamos jogar às 16h (horário local, 19h de Brasília), e simplesmente não entendo o motivo".

O treinador do Suriname falou com a imprensa momentos antes do último treino da equipe, realizado sob um calor de 33°C, quase 24 horas antes da partida contra a Bolívia.

Nascido nos Países Baixos, o técnico também manifestou sua preocupação por ter de jogar contra 'La Verde' tendo realizado apenas um único treino com o elenco completo.

"Chegamos bem, mas com pouca preparação, porque nossos jogadores vêm de diversos países e chegaram no domingo, na segunda e na terça-feira. Não estou muito satisfeito com esta situação", afirmou o treinador de 71 anos.

"Não tivemos uma preparação ideal, mas temos que fazer dar certo. Temos muita confiança em nós mesmos porque somos uma equipe muito boa", disse um confiante Ten Cate, que foi nomeado técnico do Suriname em dezembro passado, após a renúncia do ex-treinador Stanley Menzo no final de novembro.

Em relação à seleção boliviana, Ten Cate observou que "é um elenco muito forte, contando com meio-campistas que avançam com frequência e atacantes muito bons".

O treinador ressaltou que a Bolívia entrará na partida com certas vantagens como o fato de ter chegado a Monterrey dez dias antes do jogo.

"Além disso, entre dezembro e agora, eles disputaram jogos de preparação. Nós, não, já que as ligas nacionais na Europa estão em curso e isso nos coloca em desvantagem", apontou.

Por sua vez, o meio-campista Jean-Paul Boëtius negou que o Suriname seja o favorito simplesmente por ter mais jogadores atuando no futebol europeu do que a Bolívia.

"Não nos consideramos favoritos apenas por jogarmos na Europa, mas sim pela equipe que temos. Nossa força reside no nosso trabalho em equipe, e acredito que temos o melhor elenco", disse Boëtius.

Aos 32 anos, o jogador — que atua pelo SV Darmstadt, da segunda divisão alemã — está confiante de que garantirão uma vitória sobre a Bolívia nesta quinta-feira e derrotarão o Iraque na terça, permitindo assim que o Suriname se classifique para a Copa do Mundo pela primeira vez na história.

"Esta repescagem significa absolutamente tudo para nós. Viemos aqui para realizar um sonho para o nosso povo, que nos acompanha e nos apoia", afirmou Boëtius.

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