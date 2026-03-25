Fifa colocará à venda últimos ingressos para a Copa do Mundo em 1º de abril

A quarta e última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 terá início em 1º de abril, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (25), sem especificar o número de bilhetes que estarão disponíveis.

Esta fase de vendas de "última hora" será aberta às 12h (horário de Brasília) no site oficial, FIFA.com/tickets, informou a entidade máxima do futebol mundial em um comunicado.

Os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, seguindo o critério "quem chega primeiro é o primeiro a ser atendido" e permanecerão disponíveis até o encerramento da competição, em 19 de julho, acrescentou a entidade.

Os ingressos serão "colocados à venda de forma progressiva, inclusive, até mesmo para partidas que ocorrerão no próprio dia", explicou a Fifa.

Durante a fase única de vendas chamada de sorteio de seleções aleatórias ('Random Selection Draw'), realizada entre janeiro e fevereiro, mais de um milhão de ingressos foram vendidos, com um total superior a 500 milhões de solicitações, segundo a organização.

No total, espera-se que sejam vendidos cerca de sete milhões de ingressos, levando em consideração a capacidade de público dos 16 estádios que sediarão a competição, a qual ocorrerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A venda de ingressos gerou controvérsia, uma vez que a Fifa tem sido acusada de oferecê-los a preços exorbitantes, uma atitude contrária às promessas feitas quando o torneio foi concedido às três nações anfitriãs.

Nesta terça-feira, a Football Supporters Europe (FSE) anunciou ter apresentado uma denúncia contra a Fifa junto à Comissão Europeia, exigindo que a organização abandone suas condições de compra "opacas e injustas".

Em conjunto com a Euroconsumers — organização que representa consumidores em todo o continente —, a FSE apresentou "uma denúncia oficial à Comissão Europeia contra a Fifa" por ter "abusado de sua posição de monopólio", explicou a associação.

A Fifa defendeu o preço desses ingressos, que é determinado por uma demanda "insana", segundo seu presidente, Gianni Infantino.

No entanto, em dezembro, a organização criou uma categoria de ingressos com preço de US$ 60 (cerca de R$ 314 na cotação atual), reservada para clubes oficiais de torcedores. Porém, segundo a FSE, essa cota já estava praticamente esgotada antes da abertura das vendas ao público em geral.

Por outro lado, a Fifa reabrirá sua plataforma oficial de revenda e troca de ingressos em 2 de abril.

Essa plataforma também tem sido alvo de críticas devido aos preços igualmente proibitivos dos ingressos oferecidos para revenda.

A Fifa explicou que não intervém nesse "mercado de torcedor para torcedor", no qual o revendedor "determina o preço de venda de cada ingresso".

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