Lehecka vence promessa espanhola Landaluce e vai às semifinais do Masters de Miami
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A campanha dos sonhos do promissor jovem tenista espanhol Martín Landaluce no Masters 1000 de Miami chegou ao fim nesta quarta-feira (25), com uma derrota diante do tcheco Jiri Lehecka nas quartas de final.
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Landaluce, atual 151º colocado no ranking da ATP, travou uma batalha acirrada contra Lehecka (22º do ranking) em um duelo de duas horas, que terminou com o placar de 7-6 (7/1) e 7-5 para o tcheco.
Com apenas 20 anos de idade, esta estrela em ascensão do tênis espanhol disputava as quartas de final de um torneio da ATP pela primeira vez em sua carreira.
O madrilenho lutava para se tornar o jogador de posição mais baixa do ranking a alcançar as semifinais de Miami, um feito que o faria superar o argentino Francisco Cerúndolo, que o realizou em 2022 quando ocupava a 103ª posição no ranking mundial.
Revelado na academia de Rafael Nadal, Landaluce surpreendeu o mundo do tênis na semana passada ao derrotar dois adversários do top 20 da ATP (Luciano Darderi e Karen Khachanov), seguido por Sebastian Korda, justamente o jogador que havia eliminado Carlos Alcaraz.
No entanto, nesta quarta-feira, em sua sétima partida em apenas 10 dias, incluindo as rodadas classificatórias, alguns erros não forçados em momentos cruciais custaram a ele a vitória contra o sólido Lehecka.
No início do confronto, o tenista tcheco não perdeu a calma, mesmo após perceber que as pernas e a inspiração de Landaluce ainda operavam em um nível excepcionalmente alto.
Lehecka, de 24 anos, também se manteve inabalável diante do elevado número de break points desperdiçados, nove de 10 oportunidades, o que o impediu de abrir vantagem sobre o espanhol.
Landaluce, disparando golpes de direita e saques com sua estatura de 1,93m, perdeu o foco apenas durante o tiebreak do primeiro set, que cedeu a Lehecka ao perder sete pontos consecutivos.
No segundo set, continuou a lutar até conquistar seu primeiro e único break point para abrir 3-2, embora Lehecka tenha respondido com firmeza.
Embora tenha salvado um match point contra Korda, Landaluce sobreviveu a três contra Lehecka, mas acabou sucumbindo após perder seu saque pela única vez.
A derrota o deixa às portas de entrar no top 100 da ATP pela primeira vez.
Já Lehecka disputará sua segunda semifinal de Masters 1000 contra o vencedor do outro confronto das quartas de final desta quarta-feira, entre o americano Tommy Paul e o francês Arthur Fils.
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