Reino Unido autoriza interceptar navios da 'frota fantasma' russa em suas águas

O Exército britânico poderá interceptar e apreender navios sancionados pertencentes à "frota fantasma" russa caso estes entrem nas águas territoriais do Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira (25) Downing Street em um comunicado.

"As Forças Armadas britânicas e as forças de segurança poderão interceptar navios sancionados pelo Reino Unido que transitem por águas britânicas", diz o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Keir Starmer.

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