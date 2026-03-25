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EUA diz que destruiu 'dois terços' da capacidade de produção de mísseis do Irã

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Repórter
25/03/2026 19:33

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Os Estados Unidos "danificaram ou destruíram dois terços" da capacidade iraniana de fabricação de drones e mísseis, assim como dos estaleiros navais, indicou nesta quarta-feira (25) um alto oficial americano.

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"Até o momento, danificamos ou destruímos mais de dois terços das instalações de produção de drones e mísseis, bem como dos estaleiros iranianos, e ainda não terminamos", declarou em uma mensagem no X o almirante Brad Cooper, que lidera o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Além disso, os Estados Unidos destruíram "92%" da frota iraniana, e Teerã "perdeu a capacidade de projetar de maneira significativa seu poder naval e sua influência na região e em todo o mundo".

Os lançamentos de mísseis balísticos e os ataques com drones a partir do Irã, por sua vez, apresentam uma tendência acentuada de queda, acrescentou, destacando que os Estados Unidos também controlam "o céu" iraniano.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma campanha de bombardeios massivos contra o Irã, direcionada às suas infraestruturas militares e à sua liderança.

Desde então, as forças americanas atacaram mais de 10 mil alvos militares, precisou o almirante Cooper.

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lb/jz/lb/am

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