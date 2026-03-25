Quatro sonhos e 12 pesadelos: começa a repescagem europeia para a Copa de 2026

Algumas seleções — como Dinamarca, Polônia e País de Gales — querem repetir o sucesso que obtiveram na última vez. Mas, para a tradicionalíssima Itália, tetracampeã mundial, a classificação é uma obrigação após ter ficado de fora tanto em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar. Os playoffs europeus para a Copa do Mundo de 2026 deixarão quatro seleções em festa, e 12 mergulhadas na tristeza.

As 16 equipes participantes dessa repescagem estão divididas em quatro chaves. Cada uma dessas chaves consiste em uma semifinal e uma final de jogo único cada.

E, exatamente como aconteceu antes das Copas de 2018 e 2022, todos os olhos estão mais uma vez voltados para a Itália. A tetracampeã (1934, 1938, 1982 e 2006) ficou de fora das duas últimas edições do torneio, tendo sido eliminada, em ambas as ocasiões, na própria repescagem.

Na Chave A, a 'Azzurra' comandada pelo técnico Gennaro Gattuso precisa, em primeiro lugar, superar a Irlanda do Norte em Bérgamo. Caso vença, disputará sua vaga contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.

Os galeses, que disputaram a Copa do Catar em 2022, que foi apenas a segunda participação em Mundiais em sua história, depois da Copa da Suécia em 1958, enfrentam, em Cardiff, uma seleção a quem ainda não conseguiram derrotar em seus quatro duelos anteriores, com duas derrotas e dois empates.

A Chave B também parece bastante equilibrada, reunindo potências como Polônia e Suécia, ao lado de azarões como Albânia e Ucrânia.

A seleção liderada em campo pelo astro Robert Lewandowski, que mostrou evolução desde que Jan Urban assumiu como técnico em julho de 2025, vai enfrentar a seleção da Albânia, treinada pelo brasileiro Sylvinho, em busca de sua décima participação em Copas do Mundo.

Do outro lado da chave está a Suécia, que não conseguiu vencer sequer uma de suas seis partidas durante a fase de grupos das eliminatórias europeias.

- Gyökeres, o trunfo da Suécia -

Ainda desfalcada do lesionado Alexander Isak, o poder ofensivo da seleção sueca estará nas chuteiras de Viktor Gyökeres. O atacante do Arsenal já soma onze gols na Premier League e atuará como a referência do ataque contra a Ucrânia, em uma partida que será disputada em Valência, na Espanha, como campo neutro.

Os ucranianos mantêm vivo o sonho de disputar uma Copa do Mundo, exatos 20 anos após sua única participação no torneio, na Alemanha, em 2006.

Na Chave C, o técnico Mircea Lucescu tentará conduzir a Romênia de volta à Copa do Mundo após ficar de fora das seis últimas edições. Para isso, terá que vencer primeiro um adversário familiar: a Turquia, seleção que Lucescu comandou em duas passagens.

Embora Arda Güler e seus companheiros tenham chegado às quartas de final da recente Eurocopa de 2024, a Turquia não disputa uma Copa do Mundo desde a edição de 2002, na Coreia e no Japão, torneio no qual surpreendeu ao terminar na terceira colocação.

O vencedor do confronto entre Romênia e Turquia disputará uma vaga na Copa da América do Norte contra Eslováquia ou Kosovo, uma pequena nação que luta para chegar à sua primeira Copa do Mundo.

Por fim, a Chave D conta com a Dinamarca, campeã europeia de 1992, que deixou escapar a classificação direta nas duas últimas rodadas.

Seu primeiro obstáculo será a Macedônia do Norte, seleção que eliminou a Itália na repescagem para a Copa do Mundo de 2022, mas que acabou perdendo a final do playoff para Portugal.

Na outra semifinal desta chave, República Tcheca e Irlanda sonham em retornar à Copa do Mundo, 20 e 24 anos depois da última participação, respectivamente.

--- Programação da repescagem europeia (horário de Brasília):

- Quinta-feira, 26 de março

Chave A

(16h45) Itália - Irlanda do Norte

País de Gales - Bósnia-Herzegovina

Chave B

(16h45) Polônia - Albânia

Ucrânia - Suécia

Chave C

(14h00) Turquia - Romênia

(16h45) Eslováquia - Kosovo

Chave D

(16h45) Dinamarca - Macedônia do Norte

República Tcheca - Irlanda

- Terça-feira, 31 de março

As quatro finais serão disputadas às 15h45

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