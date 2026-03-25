Wall Street fecha no positivo devido à queda do preço do petróleo

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (25), impulsionada pela queda dos preços do petróleo e pelas perspectivas de avanços diplomáticos na guerra no Oriente Médio.

O Dow Jones subiu 0,66%, o Nasdaq avançou 0,77% e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 0,54%.

"Os mercados acionários continuam em recuperação graças às negociações positivas com Teerã, que reforçam a esperança de que um cessar-fogo seja iminente", disse José Torres, da Interactive Brokers.

Os diálogos com o Irã continuam, garantiu nesta quarta-feira (25) a Casa Branca, ao advertir, no entanto, que o presidente Donald Trump "vai desencadear o inferno" se Teerã não aceitar um acordo.

"Os investidores estão se agarrando, neste momento, a qualquer notícia minimamente encorajadora", disse à AFP Jack Ablin, da Cresset.

Seu otimismo não foi totalmente abalado depois que Teerã voltou a negar que haja negociações em curso.

Wall Street é "dominada por um único fator: o preço do petróleo bruto", apontou Torres. Os preços do ouro negro caíram mais de 2% nesta quarta-feira.

Especialistas do mercado de petróleo destacaram a proposta do Irã de oferecer uma "passagem segura" a "navios não hostis" pelo Estreito de Ormuz, essencial para o trânsito de hidrocarbonetos.

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