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Petróleo fecha em queda por esperança de trégua no Oriente Médio

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Repórter
25/03/2026 18:09

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Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (25), em meio aos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito no Oriente Médio.

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O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 2,17%, a 102,22 dólares o barril.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês fechou em queda de 2,20%, a 90,32 dólares o barril.

Durante o dia, as cotações caíram até 6%, mas as perdas se moderaram à medida que a sessão avançou.

"Parece que há muita esperança ou otimismo no mercado sobre a possibilidade de que se chegue a um acordo ou algum tipo de cessar-fogo", disse à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

As negociações com o Irã continuam, assegurou a Casa Branca nesta quarta-feira, ao advertir, no entanto, que o presidente americano, Donald Trump, "desencadeará o inferno" se Teerã não aceitar um acordo.

Embora as iniciativas diplomáticas para pôr fim à guerra iniciada há quase um mês tenham se multiplicado nos últimos dias, ainda não há avanços concretos.

"O que está claro é que Trump quer que esta guerra termine", disse Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

Especialistas do mercado petrolífero ressaltaram a proposta do Irã de oferecer uma "passagem segura" para "embarcações não hostis" pelo Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto da produção mundial de petróleo.

A disponibilidade de petróleo se mantém como uma preocupação central dos mercados.

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pml-tmc/myl/vk/lb/nn/mvv/am

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