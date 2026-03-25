Pentágono ordena mais mísseis para guerra no Oriente Médio

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (25) acordos com contratantes de defesa para colocar a produção de mísseis "em pé de guerra", já que o conflito no Oriente Médio provoca um rápido esgotamento dos estoques de munições.

O amplo uso de mísseis interceptadores por parte dos Estados Unidos, de Israel e dos países do Golfo para conter os ataques de retaliação iranianos gerou preocupação sobre o nível das reservas.

No primeiro acordo, a Lockheed Martin e a BAE Systems concordaram em quadruplicar a produção de "cabeças buscadoras", um componente-chave do sistema antimísseis THAAD, que tem sido amplamente utilizado no Oriente Médio.

O objetivo é colocar a "base industrial em pé de guerra", afirmou o Pentágono em um comunicado.

No fim de janeiro, a Lockheed Martin já havia anunciado uma aceleração da produção dos sistemas THAAD, de cerca de 100 unidades anuais para aproximadamente 400 ao longo de alguns anos.

Um segundo acordo com a Lockheed Martin vai acelerar a produção de mísseis balísticos táticos, ou PrSM, utilizados pela primeira vez contra o Irã.

A Lockheed Martin confirmou o pedido e afirmou em comunicado que ele se baseia em um contrato anterior de 4,94 bilhões de dólares concedido pelo Exército dos Estados Unidos no ano passado.

Em um terceiro acordo, a Honeywell Aerospace aceitou aumentar a produção de "componentes críticos para os estoques de munições dos Estados Unidos", incluindo sistemas de navegação, informou o Pentágono.

A Honeywell afirmou que isso inclui um investimento plurianual de 500 milhões de dólares para modernizar suas capacidades de produção com o objetivo de "aumentar rapidamente a fabricação de tecnologias de defesa críticas".

A empresa também se comprometeu a fabricar mais sistemas de navegação, além de atuadores para a manobrabilidade de mísseis e soluções de guerra eletrônica, especialmente para os mísseis ar-ar de médio alcance AMRAAM guiados por radar.

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