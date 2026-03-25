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Mbappé nega que médicos do Real Madrid tenham examinado seu joelho errado

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Repórter
25/03/2026 17:46

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O astro francês Kylian Mbappé desmentiu, nesta quarta-feira (25), as notícias que alegavam que o departamento médico do Real Madrid teria examinado o joelho errado para avaliar sua recente lesão, um problema físico que o afastou dos gramados por quase dois meses, a partir do final de dezembro.

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Segundo a imprensa espanhola e francesa, o capitão da França teria sido examinado no joelho direito pela equipe médica de seu clube, uma confusão que, supostamente, teria atrasado a avaliação da lesão real, localizada no joelho esquerdo. 

"A notícia de que examinaram o joelho errado não é verdadeira", afirmou o atacante durante uma coletiva de imprensa realizada na véspera do amistoso entre França e Brasil, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. 

"Talvez eu seja indiretamente responsável, pois não comuniquei nada. E quando você não se comunica sobre o que tem ou o que está acontecendo, deixa a porta aberta para interpretações e todos aproveitam a chance para agarrar a oportunidade. Faz parte do jogo", explicou o campeão mundial de 2018. 

Mbappé, de 27 anos, declarou na segunda-feira que havia superado totalmente o problema físico que vinha causando preocupação entre os 'Bleus', a poucos meses do início da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).

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cyj-kn/cpb/raa/dr/aam/cb

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