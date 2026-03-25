EUA vai consumir combustível com mais etanol diante de possível escassez
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A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) autorizou a venda de combustível com maior teor de etanol, diante de uma possível interrupção no fornecimento causada pela guerra no Oriente Médio.
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"Com base nas informações que temos, prevemos uma possível interrupção no fornecimento de combustível nos Estados Unidos", disse o chefe da EPA, Lee Zeldin, em entrevista coletiva no fórum de energia CERAWeek, após a forte alta nos preços mundiais do petróleo devido à guerra.
A EPA emitiu uma "isenção temporária de emergência para combustíveis" que permite a venda de E15 (gasolina com 15% de etanol) durante o verão. Essa venda geralmente é proibida, devido à preocupação ambiental relacionada à volatilidade do combustível. A agência também eliminou "todas as restrições federais à venda de E10 (gasolina com 10% de etanol), acrescentou Zeldin.
Com base na Lei do Ar Limpo, a EPA impõe limites à venda de combustíveis misturados com etanol, devido à preocupação com a sua contribuição para o ozônio troposférico, um dos principais componentes do smog.
As medidas da EPA sobre o E15 e o E10 entrarão em vigor em 1º de maio (início da temporada de verão da agência), por 20 dias, tempo máximo permitido pela Lei do Ar Limpo. O governo americano emitiu isenções semelhantes nos últimos anos.
O poder de compra é uma das maiores preocupações do presidente Donald Trump, que afirmou ter combatido a inflação, apesar de os preços se manterem altos.
"O presidente promove o domínio energético americano, e a medida de hoje vai reduzir diretamente os preços nos postos de gasolina, além de enviar um sinal claro de demanda aos produtores nacionais de biocombustíveis", destacou a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins. Segundo ela, a isenção beneficiaria os agricultores americanos que produzem o etanol usado na mistura de combustível.
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