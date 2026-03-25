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Corte Constitucional rejeita decreto que dissolve Parlamento do Kosovo

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Repórter
25/03/2026 17:09

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A Corte Constitucional do Kosovo rejeitou, nesta quarta-feira (25), o decreto emitido no começo de março pela presidente Vjosa Osmani, que dissolvia o Parlamento e anunciava a realização de novas eleições após mais de um ano de estagnação política.

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O presidente do Kosovo é eleito pelo Parlamento para um mandato de cinco anos, mas os deputados eleitos em dezembro em legislativas antecipadas não conseguiram chegar a um acordo sobre um candidato.

Então, Osmani emitiu um decreto para dissolver o Parlamento. 

Este decreto "não tem valor legal", segundo uma sentença da Corte que tinha sido solicitada pelo primeiro-ministro, o social democrata, Albin Kurti e seu partido.

Os deputados "dispõem de 34 dias para eleger um presidente da República", acrescentou o tribunal em um comunicado. 

Se não conseguirem, a Assembleia será dissolvida e serão realizadas eleições antecipadas.

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cbo/ial/erl/jvb/mvv/am

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