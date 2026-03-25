Rybakina vence Pegula mais uma vez e vai à semifinal do WTA 1000 de Miami

25/03/2026 17:09

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA 1000 de Miami com mais uma vitória sobre a americana Jessica Pegula (N.5), nesta quarta-feira (25).

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 15 minutos.

A cazaque de 26 anos já havia vencido Pegula na semifinal do Aberto da Austrália, em janeiro, e nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, há duas semanas.

Duas vezes vice-campeã em Miami (2023 e 2024), Rybakina pode reencontrar na semifinal a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, sua algoz na final de Indian Wells.

Sabalenka entra em quadra também nesta quarta-feira, contra a americana Hailey Baptiste (N.45).

A outra semifinal já está definida, entre a tcheca Karolina Muchova (N.14) e a americana Coco Gauff (N.4).

