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Irã diz que 'não tem intenção de negociar', mas de 'continuar resistindo'

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AFP
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Repórter
25/03/2026 17:09

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O Irã "não tem a intenção de negociar", mas sim de "continuar resistindo", afirmou na noite desta quarta-feira (25), na televisão estatal, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre o diálogo entre os dois países mencionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dois dias.

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"Falar agora de negociações equivaleria a reconhecer uma derrota", afirmou Araghchi. A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos", "de modo que não volte a se repetir nunca mais", acrescentou.

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bur/dcp/gk/am/erl/jvb/am

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