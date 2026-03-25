Irã diz que 'não tem intenção de negociar', mas de 'continuar resistindo'

O Irã "não tem a intenção de negociar", mas sim de "continuar resistindo", afirmou na noite desta quarta-feira (25), na televisão estatal, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre o diálogo entre os dois países mencionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dois dias.

"Falar agora de negociações equivaleria a reconhecer uma derrota", afirmou Araghchi. A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos", "de modo que não volte a se repetir nunca mais", acrescentou.

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