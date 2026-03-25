Irã atacará estreito estratégico no mar Vermelho em caso de invasão dos EUA

No caso de uma invasão terrestre dos Estados Unidos, o Irã abrirá um "novo front" em um estreito-chave para o tráfego marítimo mundial, que conecta o mar Vermelho ao golfo de Áden, advertiu nesta quarta-feira (25) uma fonte militar citada pela agência Tasnim.

Bab el-Mandeb, passagem obrigatória rumo ao canal de Suez, "figura entre os estreitos mais estratégicos do mundo, e o Irã possui tanto a vontade quanto a capacidade de gerar uma ameaça", advertiu essa fonte.

"Se o inimigo tentar uma ação terrestre nas ilhas iranianas ou em qualquer outro ponto do nosso território, ou se buscar prejudicar o Irã com manobras navais no golfo Pérsico e no mar de Omã, abriremos outros fronts como uma 'surpresa'", acrescentou.

O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advertiu que os "inimigos" da república islâmica estão se preparando para invadir uma de suas ilhas no Golfo, com a ajuda de um país da região.

"Segundo os serviços de inteligência, os inimigos do Irã estão se preparando para ocupar uma das ilhas iranianas com o apoio de um Estado regional", escreveu Ghalibaf no X, sem especificar qual.

Se isso acontecer, "todas as infraestruturas vitais desse Estado regional serão alvo de ataques incessantes", advertiu.

Meios de comunicação americanos mencionaram a possibilidade de que os Estados Unidos tentem se apoderar da estratégica ilha iraniana de Kharg, de onde saem aproximadamente 90% das exportações de petróleo do Irã, com o objetivo de forçar Teerã a reabrir o Estreito de Ormuz.

O Exército dos Estados Unidos pode "neutralizar" a ilha de Kharg "a qualquer momento se o presidente (Donald) Trump der a ordem", assegurou na sexta-feira passada a Casa Branca.

Segundo a imprensa, o Exército americano se prepara para mobilizar vários milhares de paraquedistas e fuzileiros navais adicionais no Oriente Médio para apoiar as operações contra o Irã.

O bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transitava cerca de 20% da produção mundial de hidrocarbonetos, fez disparar os preços e levanta temores de uma crise do petróleo.

O estreito de Bab el-Mandeb, que o Irã ameaça atacar em caso de invasão americana, é também um dos corredores de navegação mais movimentados do mundo.

Ele separa o continente africano da península Arábica, mais especificamente do Iêmen, país controlado em parte pelos rebeldes huthis, apoiados por Teerã.

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