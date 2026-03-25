Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente do Parlamento iraniano adverte que 'inimigos se preparam para ocupar uma ilha' no Golfo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/03/2026 15:35

compartilhe

SIGA

O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advertiu nesta quarta-feira (25) que os "inimigos" da república islâmica estão se preparando para invadir uma de suas ilhas no Golfo, com a ajuda de um país da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Segundo os serviços de inteligência, os inimigos do Irã estão se preparando para ocupar uma das ilhas iranianas com o apoio de um Estado regional", escreveu Ghalibaf no X, sem especificar qual.

Se isso acontecer, "todas as infraestruturas vitais desse Estado regional serão alvo de ataques incessantes", advertiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-seb/anb/erl/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay