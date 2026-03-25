Presidente do Parlamento iraniano adverte que 'inimigos se preparam para ocupar uma ilha' no Golfo

O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advertiu nesta quarta-feira (25) que os "inimigos" da república islâmica estão se preparando para invadir uma de suas ilhas no Golfo, com a ajuda de um país da região.

"Segundo os serviços de inteligência, os inimigos do Irã estão se preparando para ocupar uma das ilhas iranianas com o apoio de um Estado regional", escreveu Ghalibaf no X, sem especificar qual.

Se isso acontecer, "todas as infraestruturas vitais desse Estado regional serão alvo de ataques incessantes", advertiu.

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