Negociações entre EUA e Irã 'continuam', diz Casa Branca
Os Estados Unidos e o Irã estão negociando, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira (25), apesar de a mídia estatal iraniana ter assegurado que Teerã havia rejeitado o plano de Washington para pôr fim à guerra.
"As conversas continuam. São produtivas", disse a porta-voz Karoline Leavitt, ao ser questionada sobre a resposta iraniana.
Questionada sobre os detalhes de um plano americano com 15 exigências para Teerã, Leavitt explicou que havia "elementos verdadeiros" nas informações a esse respeito.
bur-jz/mel/am