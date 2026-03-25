Trump 'desencadeará o inferno' se Irã não fizer acordo, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "vai desencadear o inferno" contra o Irã se Teerã não aceitar um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, advertiu a Casa Branca nesta quarta-feira (25).

"Se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entender que foi derrotado militarmente e que continuará sendo, o presidente Trump garantirá que receba golpes mais duros do que quaisquer que já tenha recebido antes", declarou a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, em uma coletiva.

"O presidente Trump não está blefando e está preparado para desencadear o inferno. O Irã não deve se enganar novamente", acrescentou.

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