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ONU declara tráfico de escravos 'o crime mais grave contra a humanidade'

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Repórter
25/03/2026 14:39

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A Assembleia Geral da ONU declarou nesta quarta-feira (25) o tráfico de escravos africanos como o crime mais grave contra a humanidade, uma causa defendida por Gana, que espera abrir caminho para a reparação e a justiça.

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A resolução foi adotada sob aplausos com 123 votos a favor, três contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) e 52 abstenções (entre elas o Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia).

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abd/ube/mel/lb/am

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