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Senegal recorre na CAS após perder título da Copa Africana

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Repórter
25/03/2026 14:15

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A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de desclassificá-la como campeã da Copa Africana de Nações (CAN) e conceder o título ao Marrocos.

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Na semana passada, a FSF havia anunciado que instruiu seus advogados a apresentar um recurso à mais alta corte esportiva, decisão que foi oficializada nesta quarta-feira (25).

"O recurso diz respeito a uma decisão tomada pela CAF em 17 de março de 2026, que declarou a seleção do Senegal eliminada da final da Copa Africana de Nações de 2025, no Marrocos", afirmou em comunicado o CAS, cuja sede fica em Lausana, na Suíça.

A decisão da CAF atribuiu a vitória por 3 a 0 ao Marrocos, país anfitrião do torneio, apesar de o Senegal ter vencido a partida por 1 a 0 na prorrogação, em uma final caótica disputada no dia 18 de janeiro.

Vários jogadores senegaleses abandonaram o campo em protesto contra a decisão do árbitro que, pouco depois de anular um gol do Senegal, marcou um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos do segundo tempo.

Depois de 15 minutos de confusão, os jogadores senegaleses retornaram ao gramado, o jogo continuou e o atacante marroquino Brahim Díaz desperdiçou o pênalti.

Na prorrogação, o Senegal venceu com um gol de Pape Gueye.

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lh/hpa/dr/raa/cb/am

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