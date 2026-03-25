Netanyahu afirma que Israel está ampliando a 'zona tampão' no Líbano
compartilheSIGA
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (25) que seu país está expandindo a "zona tampão" no Líbano para "eliminar a ameaça de mísseis" do grupo pró-Irã Hezbollah, segundo um vídeo divulgado por seu gabinete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Criamos uma verdadeira zona de segurança que impede qualquer infiltração na Galileia e na fronteira norte (de Israel). Estamos expandindo essa zona para eliminar a ameaça de mísseis antitanque e criar uma zona tampão maior", declarou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mib/cf/am/erl/jvb/aa