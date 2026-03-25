Jair Bolsonaro deve ter alta do hospital na sexta-feira
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado com broncopneumonia, deve ter alta na próxima sexta-feira e ir para casa para cumprir prisão domiciliar, informou um de seus médicos nesta quarta-feira (25).
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Bolsonaro, de 71 anos, passou mal na prisão, onde cumpria pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Após passar mais de uma semana na unidade de terapia intensiva, o líder da extrema direita foi transferido na segunda-feira para um quarto no hospital DF Star, em Brasília, e seu quadro é "clinicamente estável", disse a jornalistas seu cardiologista, Brasil Caiado.
"Estamos com uma programação para alta na sexta-feira", disse Caiado. Segundo o médico, as radiografias mostraram uma "significativa melhora".
Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou um pedido dos advogados de Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra a pena em casa durante 90 dias prorrogáveis assim que deixar o hospital por razões humanitárias.
Bolsonaro esteve em prisão domiciliar desde antes de iniciar sua sentença, mas foi transferido para o 19° Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha, em Brasília, após ter danificado sua tornozeleira eletrônica com uma solda, o que o Supremo considerou uma tentativa de fuga.
Em sua decisão, Moraes informou que Bolsonaro deverá usar o dispositivo de monitoramento e não poderá ter acesso a celular, redes sociais ou gravar vídeos ou áudios.
Ele poderá receber visitas de seus familiares, advogados e médicos.
A infecção pulmonar de Bolsonaro é o episódio mais recente de saúde associado a uma facada que ele sofreu no abdômen durante um ato de campanha em 2018.
Desde então, ele foi submetido a várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos.
"Nós, que conhecemos intrinsecamente as patologias das quais ele é portador, percebemos que o ambiente domiciliar é um ambiente humanamente mais saudável", disse Caiado.
Segundo o médico, a convalescença de uma broncopneumonia poderia demorar entre seis semanas e seis meses.
O ministro Alexandre de Moraes disse que transcorridos os 90 dias, a situação de Bolsonaro voltará a ser avaliada, "inclusive com perícia médica, se for preciso".
Na prisão, o ex-presidente (2019-2022) escolheu seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato para as eleições presidenciais de outubro.
Faltando menos de sete meses para o pleito, algumas pesquisas demonstram um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, que disputará o quarto mandato.
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