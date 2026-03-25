Jair Bolsonaro deve ter alta do hospital na sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado com broncopneumonia, deve ter alta na próxima sexta-feira e ir para casa para cumprir prisão domiciliar, informou um de seus médicos nesta quarta-feira (25).

Bolsonaro, de 71 anos, passou mal na prisão, onde cumpria pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após passar mais de uma semana na unidade de terapia intensiva, o líder da extrema direita foi transferido na segunda-feira para um quarto no hospital DF Star, em Brasília, e seu quadro é "clinicamente estável", disse a jornalistas seu cardiologista, Brasil Caiado.

"Estamos com uma programação para alta na sexta-feira", disse Caiado. Segundo o médico, as radiografias mostraram uma "significativa melhora".

Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou um pedido dos advogados de Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra a pena em casa durante 90 dias prorrogáveis assim que deixar o hospital por razões humanitárias.

Bolsonaro esteve em prisão domiciliar desde antes de iniciar sua sentença, mas foi transferido para o 19° Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha, em Brasília, após ter danificado sua tornozeleira eletrônica com uma solda, o que o Supremo considerou uma tentativa de fuga.

Em sua decisão, Moraes informou que Bolsonaro deverá usar o dispositivo de monitoramento e não poderá ter acesso a celular, redes sociais ou gravar vídeos ou áudios.

Ele poderá receber visitas de seus familiares, advogados e médicos.

A infecção pulmonar de Bolsonaro é o episódio mais recente de saúde associado a uma facada que ele sofreu no abdômen durante um ato de campanha em 2018.

Desde então, ele foi submetido a várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos.

"Nós, que conhecemos intrinsecamente as patologias das quais ele é portador, percebemos que o ambiente domiciliar é um ambiente humanamente mais saudável", disse Caiado.

Segundo o médico, a convalescença de uma broncopneumonia poderia demorar entre seis semanas e seis meses.

O ministro Alexandre de Moraes disse que transcorridos os 90 dias, a situação de Bolsonaro voltará a ser avaliada, "inclusive com perícia médica, se for preciso".

Na prisão, o ex-presidente (2019-2022) escolheu seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como candidato para as eleições presidenciais de outubro.

Faltando menos de sete meses para o pleito, algumas pesquisas demonstram um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, que disputará o quarto mandato.

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