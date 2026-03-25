Esperança de Copa do Mundo para Endrick passa pela França, país onde ressurgiu

De olho na Copa do Mundo, o jovem atacante Endrick está pronto para reaparecer na Seleção Brasileira no amistoso desta quinta-feira (26) contra a França, país onde ressurgiu no Lyon.

Condenado ao ostracismo no Real Madrid, seu renascimento no futebol francês o colocou no radar de Carlo Ancelotti, que o convocou pela primeira vez desde que assumiu a Seleção.

Endrick, de 19 anos, está de volta depois de mostrar lampejos de sua época como uma das maiores promessas da base do Palmeiras.

Seu impacto na França foi imediato: no dia 11 de janeiro, em sua estreia pelo Lyon, o atacante marcou na vitória por 2 a 1 pela Copa da França. Os aplausos, então, foram unânimes.

Ele tem três gols e quatro assistências em nove jogos do Campeonato Francês e seis gols entre todas as competições.

Ancelotti, que foi seu treinador no Real Madrid, "já tinha me aconselhado a buscar mais espaço, mais tempo em campo", disse Endrick em entrevista à AFP após seu empréstimo ao Lyon. "Encontrei o clube ideal".

O jovem atacante não joga pela Seleção desde março de 2025, na goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, uma derrota que custou o cargo de Dorival Júnior, substituído pelo treinador italiano.

- Altos e baixos -

O momento iluminado, no entanto, não durou muito.

"Ele chuta, tenta driblar, mas em termos de jogo propriamente dito, é absolutamente inútil: perde nove em cada dez bolas", disse o ex-técnico da seleção francesa, Raymond Domenech, sobre Endrick, em um programa do canal do jornal esportivo L'Équipe.

Uma queda de rendimento após o início promissor no Lyon gerou críticas, inclusive tão duras quanto as de Domenech.

O atacante não marca no Francês desde o final de janeiro. Sua equipe, por sua vez, está há oito jogos sem vencer, com dolorosas eliminações na Liga Europa e na Copa da França.

"Ele tem seus altos e baixos, como toda a equipe, mas se adaptou muito bem", disse à AFP um de seus companheiros de clube, o lateral argentino Nicolás Tagliafico.

"Você percebe a qualidade que ele tem, às vezes com boas decisões, às vezes com más decisões... Ele é jovem e pode cometer erros. É normal", acrescentou Tagliafico.

Apesar de tudo, Ancelotti demonstra confiança nele para os primeiros jogos da Seleção no ano.

Endrick estreou pelo Real Madrid sob o comando do italiano em agosto de 2024, numa vitória por 3-0 sobre o Valladolid. O jovem atacante entrou nos minutos finais no lugar do craque francês Kylian Mbappé e marcou um gol.

- Concorrência feroz -

Ser convocado para a Copa do Mundo é um prêmio muito cobiçado. Endrick não é o único centroavante na disputa por uma vaga: Igor Thiago e Rayan, ambos em ótima fase na Inglaterra, receberam suas primeiras convocações nesta data Fifa.

"Tenho que dar tudo de mim, mostrar as minhas características e minhas qualidades em cada treino e em cada jogo. Mostrar que estou pronto", declarou Igor Thiago à CBF.

Ele vem brilhando no Campeonato Inglês com a camisa do Brentford, marcando 19 gols em 31 jogos.

Somente o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, está à sua frente na artilharia, com 22 gols.

Rayan, por sua vez, está mostrando bom desempenho no Bournemouth, onde chegou em janeiro, depois de deixar o Vasco.

Mas tanto Endrick como Igor Thiago e Rayan têm pela frente a concorrência com João Pedro, que faz uma temporada sólida pelo Chelsea, enquanto Matheus Cunha, um camisa 9 versátil que gosta de sair da área, está se consolidando como o titular de Ancelotti.

A lista final de convocados para a Copa do Mundo, que começa em junho, será anunciada em 18 de maio. O tempo está se esgotando.

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