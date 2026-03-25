Marquinhos está fora contra França, mas deve pegar Croácia, antecipa Ancelotti

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, está fora do amistoso contra a França por questões físicas, informou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (25).

Ancelotti terá que reestruturar a defesa para o jogo desta quinta-feira, pois a ausência de Marquinho se soma aos desfalques de Gabriel Magalhães e do lateral-esquerdo Alex Sandro.

"Marquinhos tem um pequeno problema, ele não vai ser disponível para o jogo [contra a França], mas pode ser que vá poder jogar o jogo contra a Croácia", comentou o treinador italiano em entrevista coletiva em Orlando, na Flórida.

Ancelotti adiantou que Léo Pereira será um dos zagueiros e ainda falta definir quem será seu companheiro. Wesley e Douglas Santos serão os laterais.

"Para nós é um jogo muito importante, um teste muito importante, contra uma equipe que pode ser favorita para a Copa do Mundo (...), queremos mostrar uma boa atitude e qualidade", acrescentou 'Carletto'.

"A França tem qualidade em todos os aspectos, defensivo, no meio campo e na frente. É muito importante para a Seleção jogar um jogo com equilíbrio para tentar evitar, mas estamos focados na qualidade da nossa equipe", continuou.

O treinador brincou sobre os questionamentos pela ausência de Neymar, que ainda não foi convocado em seu ciclo à frente da Seleção.

"Eu observo tudo, escuto tudo, depois tenho, pelo papel que tenho aqui, tomar decisão", disse sorrindo. "Cada um tem a sua opinião".

Ancelotti também falou sobre o astro francês Kylian Mbappé, que foi seu jogador no Real Madrid.

"Agora é o rival, temos que defender bem ele, porque é muito perigoso. Obviamente é muito rápido, com qualidade, é muito efetivo a finalização", analisou.

- Vini: "Não somos os favoritos, nem queremos ser" -

Por sua vez, Vinícius Júnior comentou que os amistosos contra França e Croácia vão servir "para ver como a gente está".

O atacante ressaltou o momento especial de enfrentar seus companheiros de Real Madrid: Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga: "Sempre falam que jogar contra o Brasil é excelente".

"Nós não somos os favoritos, nem queremos ser, mas a gente quer chegar amanhã no amistoso e fazer um grande jogo, seguir ganhando confiança", afirmou.

Questionado sobre Neymar, Vini considerou "normal" em torno do craque santista, mas evitou polêmica.

"Sou um pouco suspeita para falar porque o Ney é um dos meus ídolos e acompanhei toda a sua carreira. É um dos meus amigos também, onde eu desejo sempre o melhor para ele", concluiu.

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