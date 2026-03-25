Intermediários do Paquistão enviam ao Irã plano dos EUA para encerrar conflito

Um plano com 15 pontos com as propostas dos Estados Unidos para encerrar a guerra no Oriente Médio foi enviado ao Irã por mediadores paquistaneses, informaram à AFP dois altos funcionários de Islamabad nesta quarta-feira (25).

A confirmação chegou depois que o presidente americano, Donald Trump, se declarou otimista sobre o fim de quase um mês de conflito, e de Teerã anunciar que permitiria a passagem de navios petroleiros "não hostis" pelo crucial Estreito de Ormuz.

Ambos confirmaram que o plano para encerrar o conflito bélico, iniciado em 28 de fevereiro, "foi enviado ao Irã via Paquistão".

O Paquistão poderia ser um mediador na guerra porque mantém boas relações com Irã e Estados Unidos, e todos os seus contatos na região.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e seu ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, têm estado em contato estreito com altos funcionários iranianos e se declararam dispostos a acolher negociações. Também dialogam com os países do Golfo.

Na manhã desta quarta-feira, o gabinete de Sharif informou que ele falou com o governante da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman. Islamabad e Riade têm um pacto de defesa mútua.

O comandante do Exército paquistanês, marechal Asim Munir, também participou dos esforços diplomáticos e conversou com Trump, no domingo, informaram os altos funcionários.

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