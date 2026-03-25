México denuncia que 13 mexicanos morreram no último ano nos EUA sob custódia do ICE ou durante operações de imigração

O governo mexicano informou, nesta quarta-feira (25), que 13 mexicanos morreram nos Estados Unidos no último ano enquanto estavam sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ou durante operações de imigração.

Essas mortes, relatadas em uma coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do México, ocorreram no contexto das políticas anti-imigração implementadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai/mr/aa