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México denuncia que 13 mexicanos morreram no último ano nos EUA sob custódia do ICE ou durante operações de imigração

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AFP
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Repórter
25/03/2026 11:33

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O governo mexicano informou, nesta quarta-feira (25), que 13 mexicanos morreram nos Estados Unidos no último ano enquanto estavam sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ou durante operações de imigração. 

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Essas mortes, relatadas em uma coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do México, ocorreram no contexto das políticas anti-imigração implementadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025.

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ai/mr/aa

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