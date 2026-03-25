Presidente interina da Venezuela destitui embaixador de Maduro na ONU

A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, destituiu nesta quarta-feira (25) o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, Samuel Moncada, após quase 10 anos no cargo.

Nomeado pelo presidente deposto Nicolás Maduro, Moncada atuava como representante permanente do país na ONU desde 2017. Segundo a presidente, ele será realocado para "novas funções internacionais", embora ela não tenha especificado sua próxima designação.

Em uma mensagem no Telegram, Rodríguez anunciou a nomeação de Coromoto Godoy, atual ministra do Comércio Exterior, para substituí-lo.

Rodríguez declarou sua confiança "em sua vasta experiência diplomática para consolidar nossa presença no sistema das Nações Unidas e defender os interesses do país".

O Ministério do Comércio Exterior será chefiado pelo economista Johann Álvarez Márquez, cuja liderança será "fundamental para o desenvolvimento de uma economia produtiva e diversificada", com o objetivo de fortalecer a posição da Venezuela nos mercados internacionais, de acordo com a presidente.

O governo interino já fez quase 15 mudanças no gabinete desde janeiro, com destaque para a saída de Vladimir Padrino do Ministério da Defesa e a demissão de Álex Saab do Ministério da Indústria, acusado de ser testa de ferro do presidente deposto.

Rodríguez, que era vice-presidente do país, assumiu o poder após a captura de Maduro em uma intervenção dos Estados Unidos e, desde então, promove reformas econômicas para abrir a economia ao capital privado e aprovou uma lei de anistia.

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