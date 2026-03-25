Presidente interina da Venezuela destitui embaixador de Maduro na ONU
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A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, destituiu nesta quarta-feira (25) o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, Samuel Moncada, após quase 10 anos no cargo.
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Nomeado pelo presidente deposto Nicolás Maduro, Moncada atuava como representante permanente do país na ONU desde 2017. Segundo a presidente, ele será realocado para "novas funções internacionais", embora ela não tenha especificado sua próxima designação.
Em uma mensagem no Telegram, Rodríguez anunciou a nomeação de Coromoto Godoy, atual ministra do Comércio Exterior, para substituí-lo.
Rodríguez declarou sua confiança "em sua vasta experiência diplomática para consolidar nossa presença no sistema das Nações Unidas e defender os interesses do país".
O Ministério do Comércio Exterior será chefiado pelo economista Johann Álvarez Márquez, cuja liderança será "fundamental para o desenvolvimento de uma economia produtiva e diversificada", com o objetivo de fortalecer a posição da Venezuela nos mercados internacionais, de acordo com a presidente.
O governo interino já fez quase 15 mudanças no gabinete desde janeiro, com destaque para a saída de Vladimir Padrino do Ministério da Defesa e a demissão de Álex Saab do Ministério da Indústria, acusado de ser testa de ferro do presidente deposto.
Rodríguez, que era vice-presidente do país, assumiu o poder após a captura de Maduro em uma intervenção dos Estados Unidos e, desde então, promove reformas econômicas para abrir a economia ao capital privado e aprovou uma lei de anistia.
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