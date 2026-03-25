Reino Unido receberá negociações para tentar reabrir Ormuz

O Reino Unido e a França copresidirão uma reunião esta semana com cerca de 30 países dispostos a participar na segurança do Estreito de Ormuz, que se encontra obstruído durante o atual conflito com o Irã, informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (25).

A reunião, em nível de autoridades de defesa, será presidida pelo comandante do Estado-Maior britânico, Richard Knighton, e seu homólogo francês, Fabien Mandon, segundo esses veículos de imprensa, que incluem o The Times e o The Guardian.

As reportagens citam uma fonte do Ministério da Defesa britânico, que indica que o Reino Unido propôs sediar, em uma segunda fase, uma conferência internacional sobre a segurança de Ormuz, em Portsmouth ou Londres.

A conferência internacional teria como objetivo estabelecer uma coalizão de países comprometidos com essa missão.

O Irã fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, em retaliação à ofensiva israelense-americana iniciada em 28 de fevereiro.

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