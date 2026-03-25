Marinha iraniana afirma que lançou mísseis contra porta-aviões americano
compartilheSIGA
A Marinha iraniana afirmou, nesta quarta-feira (25), que lançou mísseis de cruzeiro contra o porta-aviões americano Abraham Lincoln e advertiu que pode executar novos ataques similares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Um comunicado militar afirma que o bombardeio obrigou o porta-aviões, enviado à região do Golfo, a "modificar sua posição".
O comandante da Marinha iraniana, almirante Shahram Irani, afirmou que os movimentos do porta-aviões "são vigiados de forma permanente (...) e quando esta frota hostil entrar no raio de alcance de nossos sistemas de mísseis, será alvo de ataques contundentes".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/jsa/meb/avl/fp/aa