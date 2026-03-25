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Dois homens detidos em Londres por ataque contra ambulâncias da comunidade judaica

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AFP
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Repórter
25/03/2026 07:21

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Dois homens foram detidos nesta quarta-feira (25) em Londres como suspeitos de envolvimento no incêndio que destruiu quatro ambulâncias da comunidade judaica, ao lado de uma sinagoga, na segunda-feira, anunciou a polícia da capital britânica.

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Os dois homens, de 47 e 45 anos, que não tiveram as nacionalidades divulgadas, "foram detidos na manhã de quarta-feira, 25 de março, no noroeste e no centro de Londres", afirma um comunicado da polícia.

Eles foram detidos como "suspeitos de incêndio provocado com a intenção de colocar vidas em perigo", acrescentou a polícia.

O ataque, que não deixou feridos, foi classificado pela polícia de Londres como "antissemita".

A unidade antiterrorismo da polícia de Londres assumiu a investigação, mas até o momento o incidente não foi classificado como "terrorista".

Quatro ambulâncias da associação 'Jewish Community Ambulance', um serviço médico de emergência da comunidade judaica, foram incendiadas na madrugada de segunda-feira no bairro de Golders Green, ao norte da capital britânica. 

Um grupo denominado Ashab al-Yamin publicou um vídeo em um canal do Telegram para reivindicar o ataque. 

O grupo é classificado como pró-iraniano pela organização de monitoramento de grupos jihadistas SITE Intelligence Group. O Ashab al-Yamin reivindicou outros ataques recentes na Bélgica e na Holanda.

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adm-psr/meb/fp

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