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Empresa chinesa Cosco retomará envio de mercadorias ao Golfo

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Repórter
25/03/2026 06:45

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A estatal chinesa Cosco, uma das maiores empresas de navegação do mundo, anunciou nesta quarta-feira (25) a retomada de reservas de contêineres de mercadorias para alguns países do Golfo, após três semanas de suspensão devido à guerra no Oriente Médio. 

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A empresa, com sede em Xangai, "retomou a aceitação de novas reservas de contêineres de carga geral para envios" com destino aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait e Iraque "com efeito imediato".

A Cosco foi uma das grandes empresas de navegação que interromperam as operações no Estreito de Ormuz, uma via marítima por onde transita habitualmente 20% do petróleo e do gás mundial.

O Irã afirma que não ataca os países amigos, mas o trânsito pelo estreito está praticamente paralisado desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, desencadeada pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

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ll-mya-sam/pc/meb/fp

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