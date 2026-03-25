Projeções apontam vitória democrata em distrito da Flórida onde fica resort de Trump

Projeções de voto apontam a vitória dos democratas em uma eleição especial para um distrito legislativo da Flórida, que inclui a residência do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, Palm Beach.

Emily Gregory estava bem posicionada para derrotar a rival republicana, apoiada por Trump, na disputa pela cadeira do distrito 87 da Flórida na Câmara estadual, segundo projeções da CNN e do jornal The New York Times.

O Partido Democrata da Flórida escreveu na rede social X: "Parabéns a Emily Gregory por sua eleição para representar o distrito 87 da Câmara de Representantes!".

"Os democratas acabam de virar a cadeira da residência de Trump e Mar-a-Lago!", acrescentou o partido.

A vitória projetada de Gregory é mais uma de uma série de triunfos democratas nos últimos meses contra republicanos ao longo dos Estados Unidos.

Em janeiro, um candidato democrata venceu uma cadeira no Senado estadual do Texas – reduto tradicional do Partido Republicano – e analistas destacam uma evidência de um desencanto dos eleitores com o partido do presidente Trump.

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