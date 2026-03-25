Assine
overlay
Início Internacional
Rússia afirma que derrubou quase 400 drones em ataque ucraniano

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
25/03/2026 06:09

compartilhe

SIGA

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (25) que derrubou 389 drones ucranianos durante um ataque em larga escala que se concentrou especialmente na região de Leningrado, noroeste do país, onde um importante porto do golfo da Finlândia foi atingido. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Ucrânia intensificou nas últimas semanas os ataques contra a Rússia, que desde o início de sua ofensiva em fevereiro de 2022 bombardeia diariamente o país e lançou na terça-feira quase 1.000 drones em 24 horas, segundo Kiev. 

Os ataques russos de terça-feira mataram oito pessoas em várias regiões da Ucrânia. 

Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, "os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 389 drones ucranianos", em particular sobre as regiões de Bryansk, Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo em um comunicado. 

Os ataques com drones também visaram a região de Moscou, assim como Leningrado, onde o porto de Ust-Luga foi atingido, informaram as autoridades locais.

A região de Leningrado fica a centenas de quilômetros da Ucrânia. 

"Um incêndio no porto de Ust-Luga está sob controle", afirmou o governador regional, Aleksandr Drozdenko, que não relatou vítimas. 

O governador não especificou a área do cais afetada. O porto tem uma atividade importante, em particular para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão.

Na segunda-feira, a Ucrânia já havia atacado o porto de Primorsk, perto da fronteira com a Finlândia, o que provocou um incêndio. 

Por sua vez, o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, relatou nesta quarta-feira "danos importantes" nas instalações de energia da região, próxima da cidade ucraniana de Kharkiv. 

"Em consequência, foram registradas interrupções no fornecimento de eletricidade, água e calefação", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phs/ega/arm/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay