Gauff vence Bencic e vai enfrentar Muchova nas semifinais do WTA 1000 de Miami

A tenista americana Coco Gauff se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Miami nesta terça-feira (24) ao derrotar a suíça Belinda Bencic por 6-3, 1-6 e 6-3, em duas horas e 15 minutos.

A número 4 do mundo chega, assim, a esta fase do torneio da Flórida pela primeira vez em sua carreira.

Após um primeiro set muito disputado, no qual Gauff obteve duas quebras de saque contra apenas uma de Bencic, a americana sofreu uma queda brusca em seu rendimento no segundo set.

Seu saque, sólido até aquele momento, desmoronou, e ela começou a acumular erros não forçados diante de Bencic que jogava de forma agressiva do fundo da quadra.

As duas jogadoras travaram uma batalha acirrada no set decisivo, com pontos espetaculares. No entanto, foi Gauff, incentivada pela torcida de Miami, quem acabou prevalecendo, garantindo uma quebra decisiva no penúltimo game.

Nas semifinais, ela vai enfrentar a tcheca Karolina Muchova, que derrotou a jovem canadense Victoria Mboko por 7-5 e 7-6 (7/4).

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Miami:

- Simples feminino (quartas de final):

Cori Gauff (EUA/N.4) x Belinda Bencic (SUI/N.12) 6-3, 1-6, 6-3

Karolína Muchova (CZE/N.13) x Victoria Mboko (CAN/N.10) 7-5, 7-6 (7/5)

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