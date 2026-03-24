Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido pesquisa arquivos sobre ex-príncipe Andrew

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/03/2026 20:51

compartilhe

SIGA

Uma equipe designada pelo governo britânico começou a pesquisar os arquivos relacionados ao papel do ex-príncipe Andrew como enviado comercial, antes de eles serem publicados, em meio à repercussão causada pelos vínculos de Andrew com o financista Jeffrey Epstein, informou nesta terça-feira (24) um ministro do Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No mês passado, o governo britânico prometeu publicar os documentos, após o escândalo gerado pela publicação nos Estados Unidos de milhões de arquivos relacionados ao financista e criminoso sexual falecido.

"Começamos a procurar nos arquivos históricos do departamento e solicitamos pesquisas paralelas em outros departamentos", disse o ministro do Comércio, Chris Bryant.

O ex-príncipe, agora chamado Andrew Mountbatten-Windsor, e o ex-ministro e ex-embaixador nos Estados Unidos Peter Mandelson foram detidos no mês passado por suspeita de má conduta no exercício de cargo público, por seus vínculos com Epstein.

Mountbatten-Windsor foi solto enquanto a investigação continua, e negou qualquer conduta indevida. A polícia o investiga por acusações de que compartilhou documentos confidenciais com Epstein quando era enviado de Comércio.

Os documentos referentes à nomeação de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, cargo que ocupou entre 2001 e 2011, estão entre os que o governo prometeu publicar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

har/giv/ad/cjc/lb/am

Tópicos relacionados:

epstein gb realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay