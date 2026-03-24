Sinner vence Michelsen e avança às quartas do Masters 1000 de Miami

O italiano Jannik Sinner se classificou nesta terça-feira (24) para as quartas de final do Masters 1000 de Miami ao derrotar o americano Alex Michelsen em sets diretos, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/4).

A vitória de Sinner, atual número dois do mundo e que recentemente foi campeão do Masters de Indian Wells, acabou sendo mais suada do que o esperado diante do jovem Michelsen.

Mais uma vez impecável em seu saque, Sinner não cedeu um único break point no primeiro set contra um adversário destemido e agressivo.

O americano de 21 anos conseguiu salvar quatro break points, mas acabou cedendo no penúltimo game do set, entregando a parcial de bandeja para Sinner.

A perda do primeiro set não abalou Michelsen, que parecia visivelmente animado na quadra central do Hard Rock Stadium. Pelo contrário, se apoiando em uma direita potente e em um primeiro saque eficaz, ele travou uma batalha acirrada contra Sinner, quebrando o saque do adversário para abrir uma vantagem de 4 a 2.

No entanto, o nervosismo acabou falando mais alto no momento em que sacava para fechar o set. Três erros não forçados frustraram suas chances de vencê-lo, e Sinner, jogador muito mais experiente, conseguiu reagir e forçar um tie-break decisivo.

Nele, o italiano mostrou mais sangue frio para garantir a vitória e ampliar ainda mais seu retrospecto de 28 sets consecutivos vencidos em torneios Masters 1000.

Nas quartas de final, ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o francês Terence Atmane e o americano Francis Tiafoe.

- Tommy Paul e Fils também avançam -

Mais cedo, o americano Tommy Paul venceu o argentino Tomás Martín Etcheverry (32º) por 6-1 e 6-3. Paul, número 23 do mundo, fez uma partida muito sólida, disparando 20 winners e cometendo apenas seis erros não forçados.

Dominante em seu primeiro saque, Tommy Paul aproveitou quatro dos cinco break points que teve ao longo dos dois sets.

O argentino de 26 anos fazia sua primeira aparição nas oitavas de final de um torneio de nível Masters 1000.

Após um primeiro set difícil, perdido por 6-1, Etcheverry tentou reagir e ofereceu maior resistência, mas não conseguiu deter um Paul inspirado.

Nas quartas de final, o americano vai enfrentar o francês Arthur Fils, que derrotou o monegasco Valentin Vacherot em três sets: 6-4, 6-7 (4/7) e 6-4.

- Korda é eliminado por Landaluce -

Também nesta terça, outro americano, Sebastian Korda, que havia eliminado o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, na terceira rodada em Miami, caiu nas oitavas ao ser derrotado pelo jovem espanhol Martín Landaluce.

Landaluce, que veio do qualifying, surpreendeu e fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 7-6 (8/6) e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

"Estou jogando muito bem esta semana. Eu sabia que tinha que fazer isso, porque há jogadores incríveis aqui. Estou super feliz por estar aqui, jogando com esses tenistas fantásticos".

O espanhol de 20 anos, atualmente na 151ª posição no ranking da ATP, já havia surpreendido ao vencer dois jogadores do Top 20 em Miami, o italiano Luciano Darderi (N.18), na terceira rodada, e o russo Karen Khachanov (N.15) na segunda.

Korda, número 36 do mundo, teve dificuldades na partida depois de sentir dores na coxa, que o levaram a receber atendimento médico duas vezes.

Landaluce terá como próximo adversário o tcheco Jiri Lehecka (N.22), que horas depois derrotou o americano Taylor Fritz (N.7) com parciais de 6-4, 6-7 (7/4) e 6-4.

Lehecka atribuiu a vitória à sua abordagem "agressiva" no decisivo terceiro set. "Simplesmente senti que, no terceiro set, se quisesse vencer um cara como o Taylor, precisava ir para cima e ser agressivo", disse Lehecka.

--- Resultados desta terça-feira do ATP de Miami:

- 4ª rodada (simples masculino):

Martín Landaluce (ESP) x Sebastian Korda (EUA/N.32) 2-6, 7-6 (8/6), 6-4

Jirí Lehecka (CZE/N.21) x Taylor Fritz (EUA/N.6) 6-4, 6-7 (4/7), 6-2

Tommy Paul (EUA/N.22) x Tomás Etcheverry (ARG/N.29) 6-1, 6-3

Arthur Fils (FRA/N.28) x Valentin Vacherot (MON/N.24) 6-4, 6-7 (4/7), 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Alex Michelsen (EUA) 7-5, 7-6 (7/4)

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