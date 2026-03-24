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Atlético Nacional, da Colômbia, suspende jogador investigado por abuso sexual

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AFP
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Repórter
24/03/2026 20:27

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O Atlético Nacional, o clube mais vitorioso do futebol colombiano, anunciou nesta terça-feira (24) que suspendeu o promissor meio-campista Nicolás Rodríguez enquanto está em curso uma investigação contra ele sobre alegações de abuso sexual. 

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A denunciante, uma mulher de 19 anos, alega que, no dia 15 de março, o jogador e seu primo a agrediram em uma residência em Rionegro, cidade próxima a Medellín, após terem saído de uma boate.

De acordo com a denúncia apresentada ao Ministério Público, e tornada pública nesta terça-feira pelo programa do YouTube 'Somos la Titular', a mulher teria sido submetida a atos sexuais não consensuais e a violência física por parte do jogador de 21 anos e de seu parente.

A jovem afirma que, após ter consumido algumas bebidas, embora sem chegar a ficar embriagada, começou a se sentir "estranha" e via "tudo muito embaçado".

Em seguida, o jogador, considerado uma das promessas da equipe, e seu primo teriam começado a abusar sexualmente dela, segundo o documento.

Em um comunicado, o Atlético Nacional informou que Rodríguez "não participará das atividades da equipe profissional" enquanto as investigações estiverem em curso.

O clube, campeão da Copa Libertadores em 1989 e 2016, também manifestou sua rejeição "categórica" a "qualquer conduta que viole a dignidade e a integridade humanas".

O Ministério Público não emitiu declarações públicas a respeito das investigações contra Rodríguez, que chegou ao clube 'verdolaga' este ano, vindo do Orlando City, da liga norte-americana (MLS).

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das/lv/raa/aam

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