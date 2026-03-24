EUA envia ao Irã plano para acabar com a guerra

Os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para acabar com a guerra, que poderia incluir limites severos ao seu programa nuclear e a reabertura do Estreito de Ormuz, relataram meios de imprensa nesta terça-feira (24).

O jornal americano The New York Times, que cita dois funcionários sob anonimato, informou que a proposta foi enviada ao Irã por meio do Paquistão, que se ofereceu como mediador.

O Canal 12 de Israel indicou que Estados Unidos e Irã poderiam declarar um cessar-fogo de um mês para negociar com base nessa proposta.

O plano prevê o fim de todo o enriquecimento de urânio em território iraniano e a entrega do material enriquecido, que Estados Unidos e Israel afirmam poder ser utilizado para desenvolver uma bomba nuclear, segundo o meio israelense.

Acrescenta que o Irã poderia inclusive permitir novamente a passagem sem restrições pelo Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de um quinto do petróleo e do gás liquefeito mundiais, após o bloqueio da passagem marítima imposto por Teerã como retaliação, o que elevou os preços globais de energia.

Em contrapartida, todas as sanções contra o Irã seriam suspensas, segundo a reportagem da emissora israelense.

O Irã também receberia assistência no desenvolvimento de energia nuclear civil no complexo de Bushehr, que Teerã afirmou nesta terça-feira ter sido atacado por Israel.

Nem a Casa Branca nem o Departamento de Estado comentaram as reportagens.

Mais cedo nesta terça-feira, Trump disse estar otimista quanto à via diplomática com o Irã, país que atacou em conjunto com Israel em 28 de fevereiro, em uma campanha militar na qual morreu o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

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