Petróleo fecha em alta ante ceticismo sobre negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo se recuperaram nesta terça-feira (24), após uma queda brusca na véspera, porque os operadores duvidam que o fim da guerra no Oriente Médio esteja próximo.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio subiu 4,55%, a 104,49 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, subiu 4,79%, a 92,35 dólares.

"Uma escalada (no Oriente Médio) ainda nos ameaça e não há uma solução à vista, nem uma retomada do trânsito pelo Estreito de Ormuz", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Irã e Israel voltaram a lançar ataques mútuos nesta terça-feira.

O presidente americano, Donald Trump, reiterou que está sendo negociado "neste momento" um cessar-fogo com o Irã. Na segunda-feira, comentários similares do chefe da Casa Branca derrubaram os preços do petróleo.

O presidente do Parlamento iraniano desmentiu no X que haja uma negociação em curso com os Estados Unidos e a descreveu como "informação falsa" para "manipular os mercados financeiros e petrolíferos".

"A ideia de que Trump pode agir sozinho e influir no curso dos acontecimentos não se sustenta se a parte contrária se nega a cooperar", disse Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

"Haverá momentos como o de ontem, quando veremos retrocessos com a esperança de que a situação se resolva", disse Kilduff. "Mas a crise energética segue se desenhando", acrescentou.

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