Toronto apresenta estádio reformado para Copa do Mundo em meio a críticas por arquibancadas temporárias

O reformado estádio BMO Field foi apresentado nesta terça-feira (24) pela cidade de Toronto para a Copa do Mundo de 2026, em meio a questionamentos sobre a segurança de suas arquibancadas temporárias.

O BMO Field é o menor dos 16 estádios que receberão jogos do Mundial, organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

Com uma capacidade habitual de 28 mil espectadores, o local precisava de uma série de melhorias para cumprir os padrões da Fifa, incluindo a adição de 17 mil assentos extras.

"As arquibancadas serão totalmente seguras", afirmou Nick Eaves, diretor de operações da Maple Leaf Sports & Entertainment, empresa que administra o estádio.

No início de março, imagens dos andaimes que sustentam as arquibancadas temporárias começaram a circular na internet, e as críticas não foram positivas.

"Com todo o respeito, nem por todo ouro do mundo eu subiria, ficaria de pé ou me sentaria lá", dizia uma publicação de um torcedor no X.

Eaves disse que Toronto firmou parceria com uma empresa líder mundial em arquibancadas temporárias, a Arena Group, e que a controvérsia online em relação às estruturas não tinha fundamento.

O diretor acrescentou que os assentos temporários passarão por um teste geral no dia 9 de maio, quando o Inter Miami de Lionel Messi visitar o BMO Field para enfrentar o Toronto FC em um jogo da MLS com ingressos esgotados.

A Fifa assumirá o comando do estádio no dia 13 de maio, um mês antes da primeira partida da Copa do Mundo em Toronto.

A diretora Executiva do Comitê Organizador da Copa do Mundo em Toronto, Sharon Bollenbach, afirmou que o BMO Field recebeu "múltiplas visitas" da Fifa e está "aprovado" para sediar as seis partidas programadas para a cidade.

"Estamos confiantes de que teremos um dos melhores gramados entre as 16 cidades-sede", disse Chris Shewfelt, vice-presidente de operações comerciais do Toronto FC.

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